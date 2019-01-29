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  • 29.01.2019 11:33

Rüyada gülmek hangi anlamı taşır?

Rüyada gülen bir kişi gerçek hayatında hangi olaylarla karşılaşır? Rüyada gülmek nasıl yorumlanır? Rüyada kahkaha atarak gülmek ya da gülmekten gözden yaş gelmesi nasıl ifade edilir? İşte merak edilenler…

Rüyada gülmek hangi anlamı taşır?

Rüyasında güldüğünü görenler yaşamlarında neler göreceklerini, nasıl yorumlandığını merak ediyor. Gündemde sıkça araştırılan rüyada gülmek konusu farklı şekillerde yorumlanıyor. Genel olarak hayırlı yorumlansa da ayrı ayrı bakıldığında olumsuzluklar da ifade ediliyor.

Rüyada gülmek kahkaha atmak

Rüyasında kahkaha atarak gülen bir kişiyi kötü haberler beklediği ifade edilir. Yaşanacak olumsuz bir olaydan dolayı gözyaşı döküleceği, keder ve üzüntüye işaret eder. Yaptığı yanlışlardan ders alması gerektiği olarak da yorumlanır.

Rüyada gülmekten ağlamak

Rüyada gülerken gözünden yaş gelmesi hayırlı yorumlanır. Mutluluk, sevinç, bereket olarak ifade edilir. Hem kendisini hem de ailesini ilgilendiren sevindirici haberlerle karşılaşılabilir. Beklenen bir haber de olumlu döner.

Rüyada gülerek uyanmak

Hayırlı ve kazançlı haberlerin çok yakın olduğu belirtilir. Sıkıntıların sevice döneceği, maddi zorlukların son bulacağı, sağlığı kötü olanların iyileşeceği olarak ifade edilir. Ayrıca devlet makamından beklenen bir haber varsa hayırlı sonuçlanacağına da işarettir.

Rüyada gülmek sevinmek

Unutulan ya da ümidin kesildiği bir konu, işten güzel haber alacağı olarak belirtilir. Ferahlık ve esenlik anlamına gelirken kısmetin de açılacağı işlerin yoluna girmesi olarak yorumlanır.

Cafer- i Sadık'a göre; uykuda, rüya aleminde tebessümle güldüğünü görmek, hayırlı bir evlat sahibi olacağına, eğer bekar ise iyi bir kızla evleneceğine ve her durumda bu rüyasının hayırlı olduğuna dair müjdedir.

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