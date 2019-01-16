Bugünkü
Takvim
  • Rüya Tabirleri
  • 16.01.2019 11:43

görmek ne anlama gelir?

görmek ne anlama gelir? Rüyada doğum tarihini düşündüğünü görmek ne anlama gelir? İşte rüyada takvim görmenin detayları...

Rüyada takvim görmek ne anlama gelir?

görmek

, servete kavuşacağına; Rüyasında doğum tarihini düşünmek, aklında olmayan büyük bir servete varis olacağını gösterir.

Rüyada takvim görmek, çok büyük miktarda para kazanmaya yorumlanır. Rüyada doğum tarihini düşünmek, hiç beklemediği anda çok büyük bir miras kalacağına yorumlanır.

Birtakım aksiliklerle karşı karşıya geleceksiniz. Bu nedenle işlerinizi bir an önce düzene sokmaya başlamanızda yarar var.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerRüya Tabirleri HaberleriRüyada takvim görmek ne anlama gelir?
Diğer Rüya Tabirleri Haberleri Tüm rüya tabirleri haberleri
Tüm Rüya Tabirleri Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar