Rüyada takvim görmek ne anlama gelir?

Rüyada takvim görmek

Rüyada takvim görmek , servete kavuşacağına; Rüyasında doğum tarihini düşünmek, aklında olmayan büyük bir servete varis olacağını gösterir.

Rüyada takvim görmek, çok büyük miktarda para kazanmaya yorumlanır. Rüyada doğum tarihini düşünmek, hiç beklemediği anda çok büyük bir miras kalacağına yorumlanır.

Birtakım aksiliklerle karşı karşıya geleceksiniz. Bu nedenle işlerinizi bir an önce düzene sokmaya başlamanızda yarar var.