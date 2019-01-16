Rüyada halı görmek ne anlama gelir?

Rüyada halı görmek

Rüyada halı görmek zenginliğin ve bolluğun habercisidir. Rüyada halı görmek, varlıklı arkadaşlara sahip olacağınızı belirtir. Halı üzerinde yürüdüğünü görmek, mutlu olacağınızı işaret eder.

Dünya nimetlerine ve alnı secdeye koyarak ancak elde edilebilin kulluk şerefine delalet eder.

Zenginliğin ve bolluğun simgesidir. Zengin arkadaşlar edineceğiniz anlamına da gelir. Eğer bir halı üzerinde yürüdüğünüzü gördüyseniz, çok zengin ve mutlu olacaksınız.

Rüyada halı, zenginlik, bolluk, kısmet, yükselme, başarı olarak yorumlanır. Halı görmek çok iyidir. Rengine, şekline, boyutuna bakarak yorumlanır.

Rüyasinda kendisi için yere yeni bir hali serildigini gören dünyada uzun bir ömre, genis bir rizka sahip olur.

Bir bilmediği yerde ve tanimadigi kimseler arasinda yere bir hali serilerek üzerinden geçtigini görmek, memleketinden ayrilip gurbete düsecegine isarettir.

Dürülmüs bir haliyi arkasina alip bir yere götürdügünü görmek, bütün varligini üzerinde tasiyacak derecede fakirlesecegine delalet eder.

Ebu Sait El Vaiz e göre: hali görmek dünyalikta ve rizkta genisliktir. Onun büyüklügü ve kalinligi nispetinde ömrün uzunlugu ve rizkin bollugu belirlenir. Küçüklügü kazanç azligina, yer den toplanmasi ise rizkin azalacagina delalet eder.

Ibni Sirin e göre; yere büyük bir halı serdigini ve bu halinin kendi mali oldugunu gören, nimet ve bolluk görerek çok yasar. Rizkini kolaylikla temin eder. Ev halki, akrabalari ve arkadaslari ile bu halinin üzerinde oturdugunu görmek, hayir ve nimettir.

Bir yabancinin evinde bir haliyi toplanmis ve sarilmis görmek, o kisi nin gurbette ölecegine isarettir. Danyal Aleyhisselama göre; rüyasinda küçük ve ince bir ha li görenin hem rizki, hem ömrü az olur.

Eski ve delik bir halisi ol dugunu görenin geçiminde darlik ve hayatinda sikinti olur. Yesil renkli bir hali görmek genis bir rizka delalet eder. Halinin çiçekli ve desenli olmasi hayirdir. Bir baska rivayete görede: Rüyada hali görmek, dünyaya ait seylerle tabir edilir.

Rüyada bir taht üzerine serilmiş bir halı, kilim veya şilte gibi bir şeyin üzerine oturduğunu görmek, yolculuğa delâlet eder.

Halı rüyası, dünya malı ile tâbir olunur. Rüyada kendisi için yere bir halı serildiğini görmek, uzun ömre, geniş rızka ve güzel bir geçime delâlet eder.

Rüyada tanımadığı ve bilmediği bir yerde ayağı altına halı serilip üzerinden geçtiğini görmek, uzun bir yolculuğa ve bilmediği memleketleri görmeye işarettir.

Rüyada caminin sergilerini, halılarını görmek, şehrin hayır sahiplerine ve namaz ibadeti için camide toplanan cemaate delâlet eder.

Rüyada mescidin halılarının eskimiş ve yıpranmış olduğunu görmek, o mescidin cemaatının halinin bozulmasına delâlet eder.