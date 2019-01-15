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  • 15.01.2019 11:14

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? Rüyada bir şeyi zımbaladığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada zımba görmenin detayları...

Rüyada zımba görmek ne anlama gelir?

, inatçı huyunuz yüzünden, çevrenizdeki insanları inciteceğinize işaret eder.

Rüyada zımba görmek veya bir seyi zimbalamak, bir iddianiz üzerinde israrla duracaginiza, söylediklerinizin harfiyen yapilmasini istemekle beraber bunda siddetle israr etmenizde kararli oldugunuza, ortaya attiginiz fikirlerin sizin için yararli olduklarinda inanciniz bulunduguna isarettir.

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