Rüyada zımba görmek ne anlama gelir?

Rüyada zımba görmek

Rüyada zımba görmek, inatçı huyunuz yüzünden, çevrenizdeki insanları inciteceğinize işaret eder.

Rüyada zımba görmek veya bir seyi zimbalamak, bir iddianiz üzerinde israrla duracaginiza, söylediklerinizin harfiyen yapilmasini istemekle beraber bunda siddetle israr etmenizde kararli oldugunuza, ortaya attiginiz fikirlerin sizin için yararli olduklarinda inanciniz bulunduguna isarettir.