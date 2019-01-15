Rüyada transfer görmek ne anlama gelir?

Rüyada transfer görmek

Rüyada transfer olmak iş ile ilgili konularda zamansız ve aceleci bir karar vermeden önce sevdiği kimselerin sözünü dinleyip sabredeceğine, rüya sahibinin hayatından razı geleceğine, hem mutluluk hem de mal mülk sahibi olacağına, büyük bir kazanç elde edeceğine ve yeni bir haneye sahip olacağına, arkadaşlarından ve dostlarından yana sıkıntı alacağına, dikkat çekecek bir büyüme göstereceğine, yapılan bir hatanın telafi edileceğine, zor zamanların ve tartışmaların geride kalacağına, atılan bütün adımların ve yapılan tüm projelerin çok kazanç ve başarı getireceğine, sağlık sorunlarının ortadan kalkacağına, rüya sahibinin hayatında her daim şansın, kısmetin ve bereketin hüküm süreceğine alamet eder.

Rüyada transfer olduğunuzu gördüyseniz:

Sosyal hayatınızı veya iş yaşamınızı ilgilendiren konularda yeni şeyler öğrenebilirsiniz veya imajınızı ilgilendiren gelişmeler söz konusu olabilir.

Rüyada transfer olmak yaptığı şeyden ötürü büyük bir pişmanlık duyacağına, üzerine düşüldükçe daha da nazlanacağına ve kendisini seven kimseleri üzeceğine delalet eder.

Rüyada transfer görmek iyi mevkilere layık olduğunu göstererek hak ettiği terfiyi de en kısa zamanda alacağına, yüzsüz ve uğursuz kişilerle karşılaşacağına işarettir.