Rüyada kitap görmek ne anlama gelir?

Rüyada kitap görmek

Güç ve kuvvete, kendisiyle iyi anlaşılan dost ve arkadaşa, üzüntü ve kederden kurtulmaya, kalbi ve bedeni hastalıklardan kurtulmaya, aydınlık kafaya, bilgi ve hikmete; Sayfaları açık kitap yaygın habere, kapalı kitap gizli habere, Kimin elinde görülürse görülsün, kitap sevinçli habere ve güzel gelişmelere, Elinde dürülü bir kitap görülmesi vefat etmeye, Sağ elde yahut sağ tarafta görülen kitap sıkıntıdan kurtulmaya, ucuzluğa ve bolluk seneye; sol eldeki kitap yaptığı bir işten pişmanlık duymaya, Bir kimsenin elinden sağ elle bir kitap almak o kimseden yahut onun seviyesinde birinden sevince vesile olacak bir şey almaya, Elinde arapça bir kitap yahut mushaf bulunan kimse eğer inançsız ise üzüntü ve kederle birlikte rezil olmaya; bu tür bir kitap müslüman kimsenin elinde bulunsa ya da o müslüman bu tür bir kitabı okusa hayır ve iyiliğe, sevinç ve istikamet düzgünlüğüne, Farsça kitap üzüntü ve kedere, Gökten kitap indiğini görmek, muhtevası ve haberleri hayır ise hayra, şer ise kötülüğe; gökten inen kitap Kur an ı Kerim e ve onun hükümlerine, İçeriği bilinmeyen cildli kitap gizli yapılan alışverşe, iş ve sanatında hile yapmaya, Dört ilahi kitaptan ayrı olarak gönderilen Suhuf ları görmek ilme, hidayete, doğru haberlere, şahidliğe ve kendilerine uyularak hidayete erişilen imamlara delalet eder. Kutsal kitaplar için Kur an, İncil, Tevrat Ve Zebur maddelerine bakınız. ( Açıklayıcı değer tabirler için Bakınız; Sayfa.)

Rüyada kitap görmek, güce kavuşacağına ve yükseleceğine yorumlanır. Orta yaşlı erkekler için kitap görmek değişik bir tecrübeye girişileceğine işaret eder. Genç kadınlar içinse bu Rüya iş yaşamında başarıya ve yükselişe işarettir. Daha yaşlı kadınlar için rahatlık ve huzurlu bir geleceğe yorumlanır.

Rüyada kitap okumak, başarılı olup, yükseleceğinizin işaretidir.

Kişinin hayatının önemli derecede değişeceğine işarettir.

Başarılı olup, yükseleceğinizin işaretidir. Herkesin takdirini kazanıp yükseleceksiniz.