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  • 14.01.2019 16:47

görmek ne anlama gelir?

görmek ne anlama gelir? Rüyada güzel bir bina görmek ne anlama gelir? İşte rüyada bina görmenin detayları...

Rüyada bina görmek ne anlama gelir?

görmek

Güzel bir bina gördüyseniz, çok güzel ve uzun bir hayatınız olacak. Seyahatlere çıkacak, mutlu bir yaşam süreceksiniz. Hasarlı bir bina, hastalığın işaretidir.

; birisinin işinden faydalanmaya , erkeğin eşi ile birleşmesine, evinin büyüdüğünü görmek; zenginliğe ve ilerlemeye, evi haddinden fazla büyümüş görmek; bir felaket geçirileceğine, evinde usta ve marangozların çalıştığını görmek; ailede boşanmaya varacak bir kavgaya işarettir.

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