Rüyada tuzak görmek ne anlama gelir?

Rüyada tuzak görmek

İnancı zayıf ve hilekar bir kimseye, Tuzak kurmak hile yapmaya delalet eder.

Olduğu gibi yorumlanır. Kişinin etrafında kötü birisi olduğunu gösterir.

Rüyada görülen tuzak, dini zayif ve hilekar bir kimseye isarettir. Rüyada kuş avlamak için tuzak kurduğunu gören kimse, kaba bir adama hile eder. Bir kadin rüyada kendisinin bir tuzak kurdugunu ve oraya gelen her kuşun uçup gittigini görse, o kadin kocasindan gebe kalmayi arzu eder. Fakat bu mümkün olmaz.