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  • 14.01.2019 16:34

görmek ne anlama gelir?

görmek ne anlama gelir? Rüyada rüzgarın toprağı uçurduğunu görmek ne anlama gelir? İşte rüyada toprak görmenin detayları...

Rüyada toprak görmek ne anlama gelir?

görmek

; mala, bol kazanca, üzerindeki yaprağı silktiğini görmek; malını harcamaya, rüzgarın toprağı uçurduğunu görmek; o yöre halkının zulüm görerek fakirlik çekeceğine, toprak kazmak; kazançlı bir işe başlamaya işarettir.

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