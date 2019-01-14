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  • 14.01.2019 16:16

görmek ne anlama gelir?

görmek ne anlama gelir? İşte görmenin detayları...

Rüyada kayan yıldız görmek ne anlama gelir?

görmek

yıldızın birdenbire kayması, Rüyayı görenin üstüne gelmesi, herkes için hayallerin gerçekleşmesi demektir. ayan yıldız suya veya denize düşmesi tam tersi anlamındadır.

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