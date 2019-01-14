Rüyada kayan yıldız görmek ne anlama gelir?

Rüyada kayan yıldız görmek
Rüyada yıldızın birdenbire kayması, Rüyayı görenin üstüne gelmesi, herkes için hayallerin gerçekleşmesi demektir. ayan yıldız suya veya denize düşmesi tam tersi anlamındadır.
Rüyada kayan yıldız görmek
Rüyada yıldızın birdenbire kayması, Rüyayı görenin üstüne gelmesi, herkes için hayallerin gerçekleşmesi demektir. ayan yıldız suya veya denize düşmesi tam tersi anlamındadır.
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