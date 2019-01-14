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  • 14.01.2019 16:37

görmek ne anlama gelir?

görmek ne anlama gelir? Rüyada yüksek bir yerden kerpiç attığını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada kerpiç görmenin detayları...

Rüyada kerpiç görmek ne anlama gelir?

görmek

, Rüya sahibi için meydana gelecek bir maldir. Henüz binaya konmamis kerpiç, mala binaya konmus kerpiçle iyi amele ve dine isarettir. Kerpiç hizmetçilerle de tabir edilir. Bundan dolayi bir kimse rüyada yüksek bir yerden kerpiç attigini ve o kerpicin dagilip parça parça oldugunu görse, o kimsenin bir hizmetçisi ölür.

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