Rüyada kerpiç görmek ne anlama gelir?

Rüyada kerpiç görmek

Rüyada kerpiç görmek, Rüya sahibi için meydana gelecek bir maldir. Henüz binaya konmamis kerpiç, mala binaya konmus kerpiçle iyi amele ve dine isarettir. Kerpiç hizmetçilerle de tabir edilir. Bundan dolayi bir kimse rüyada yüksek bir yerden kerpiç attigini ve o kerpicin dagilip parça parça oldugunu görse, o kimsenin bir hizmetçisi ölür.