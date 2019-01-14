Rüyada tesbih görmek ne anlama gelir?

Rüyada tesbih görmek

Dindar kadına, helal kazanca, Tesbih çekmek faydalı Asker veyardımcılara, Farz namazdan sonra tehbih çektiğini görmek borçtan ve üzüntüden kurtulmaya; Tehbih delen kimseyi görmek zor işlerin kolaylaşmasına, evlenmeye delalet eder.

Rüyada tesbih görülmesi; Rüyasının çok hayırlı olduğuna, tesbihin kopması veya tanelerinin dağılması Rüyasahibi için bir üzüntüye sebep olacak demektir.

Rüyada tespih görülmek çok güzel haberler alınacağına işarettir. Tespihin kopması veya tanelerinin dağılması üzüntü verecek haberler alınacağına yorumlanır.