Rüyada küpe görmek ne anlama gelir?

Rüyada küpe görmek

Eşinin kulağında küpe görmek ticaret yapmaya, Kulaklarına küpe taktığını görmek Kur an ı güzel okumaya yahut güzellik ve mala, Hamile kadının kulağında küpe görmesi oğul evladına; bu küpe altınsa oğlunun hafız olacağına, gümüşse yarı hafız olacağına, inccisiz bir küpeyse ses sanatkarı olacağına, Erkek çocuğun kulağında görülen küpe zinete, genç kızın küpe görmesi evlenmesine, Büluğa ermiş erkek çcuğun küpe takması akıl noksanlığına, ayıplanan bir iş yapmaya, Kulağında birçok küpe görmek şeref ve itibarla birlikte ilme, Birçok kadının kulağında güzel küpeler görmek bayındır ülkelere, mamur şerilere ve buralarda yapılacak karlı ticarete ve hoş geçime delalet eder.

Güzel haberler alacaksınız. Çok ilginç ve güzel bir iş sahibi olabilirsiniz.

Eş, sevgili ile ilgili kısmettir. Küpenin yapıldığı Madde ile birlikte yorumlanır.