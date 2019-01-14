Rüyada uçurtma görmek ne anlama gelir?

Rüyada uçurtma görmek

İzzete, şerefe yüksek derecelere yahut arzu ettiği şeyden uzaklaşmaya; Uçurtma uçurmak boş ve iğreti şeylerle uğraşmaya, sihir ve büğü yaptırmaya delalet eder.

Rüyada uçurtma uçurmak; izzet ve şerefli mevkilere çıkmaya, kendisini bir uçurtmayla oynarken görmesi; o kişinin boş şeylerle uğraştığına işarettir.

Rüyada uçurtma, hiç beklemediğiniz bir zamanda, hiç beklemediğiniz yerden haberler alacağınıza yorumlanır. Bir yerde duran uçurtmalar, henüz yola çıkmamış haber demektir. Uçurtma uçurmak çevresindeki insanları etkileyecek, itibar kazanacak anlamındadır. Uçurtmanın yere düştüğünü görmek yalan habere yorumlanır.

Toplum içinde gereksiz yere kibirleneceğiniz anlamına gelir. Başarılı olmadan Hava atmanız, düşman kazanmanıza neden olabilir.

Tez gelecek ilginç haberlerdir.

Rüyada uçurtma, ilginç, değişik, akla gelmeyen haber olarak değerlendirilir. Bir yerde duran uçurtmalar, henüz yola çıkmamış haberdir. Uçurtmayı uçurduğunu gören, çevresindekileri iyi etkileyecek şeyler anlatacaktır. Yere düşen uçurtma asılsız haberdir.

Rüyada uçurtma uçurduğunuzu görmek; çok uzak bir yerden haber alacağınıza ve günlerinizi faydasız işlerle geçirmemeniz gerektiğine, bazı yorumculara göre ise; hile ile bir iş yada mevki sahibi olacağınıza işarettir.