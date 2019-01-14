Daima kötüye yorumlanan rüyalardandır. Çamur hemen her türlü sıkıntıyı simgeler. Çamura girdiğini gören bir insan muhakkak bir sıkıntı alır. Bu balçık çamuruysa sıkıntı kat kat artacaktır. Ancak Rüyasında çamurları yıkayan temizleyen kimse bir süre sonra
Rüyada çamur görmek ne anlama gelir?
Rüyada çamur görmek ne anlama gelir? İşte rüyada çamur görmenin detayları...
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