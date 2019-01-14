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  • 14.01.2019 16:42
  • Son Güncelleme: 14.01.2019 16:43

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? İşte görmenin detayları...

Rüyada çamur görmek ne anlama gelir?

Daima kötüye yorumlanan rüyalardandır. hemen her türlü sıkıntıyı simgeler. Çamura girdiğini gören bir insan muhakkak bir sıkıntı alır. Bu balçık çamuruysa sıkıntı kat kat artacaktır. Ancak Rüyasında çamurları yıkayan temizleyen kimse bir süre sonra

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