Rüyada çamur görmek ne anlama gelir?

Rüyada çamur görmek

Daima kötüye yorumlanan rüyalardandır. Çamur hemen her türlü sıkıntıyı simgeler. Çamura girdiğini gören bir insan muhakkak bir sıkıntı alır. Bu balçık çamuruysa sıkıntı kat kat artacaktır. Ancak Rüyasında çamurları yıkayan temizleyen kimse bir süre sonra