Rüyada yol görmek ne anlama gelir?

Rüyada yol görmek

Rüyada tek serit halinde yol görmek, seriata, çesitli yollar dinde olmayan bid'atlara isarettir. Rüyada yolun disinda yürüdügünü gören kimsenin, dini bozuktur. Rüyada yolu kesildigini veesyalarinin alindigini gören kimse, dostundan dolayi sikintiya girer. Rüyada devlet reisinin sarp bir yolda yürüdügünü görse, o yerde adaletinin icra edilecegine isarettir. Rüyada görülen dogru yol, Allah'in kitabina, peygamberin sünnetine veya bir seyhe ya da bir öndere uymaya isarettir. Eger rüyayi gören günahkarsa, tövbe eder. Kafir ise, Müslüman olur. Çesitli yollar, iki sey arasinda tereddüt etmeye ve adami sapiklik, bid'at ve küfre götüren seylere isarettir. Yol, san'atta bir ekol kurmaya, ilerlemeye ve kötü bir eser birakmaya isarettir. Denizde yol göstermek, sikintidan kurtulmaktir. Yol, kocaya gitmis bir kadindir. Yol, helalinden olan bir kazançtir. Yol, insanin ona uymakla kurtulacagi dogruluk ve herkesin gidecegi ölüm yoludur. Rüyada yol üzerinde dogru bir istikamete dogru gittigini gören kimse, dünya adami ise kazançli bir ticaret yapmaga baslar. Rüyada görülen gizli yol, kibir ve bid'attir.