Rüyada çamaşır makinesi görmek ne anlama gelir?

Rüyada çamaşır makinesi görmek
Üzüntü, keder, mihnet ve sıkıntıyı ortadan kaldıran kimseye, İnsanlara öğüt veren vaiz ve mürşidlere delalet eder.
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Rüyada çamaşır makinesi görmek
Üzüntü, keder, mihnet ve sıkıntıyı ortadan kaldıran kimseye, İnsanlara öğüt veren vaiz ve mürşidlere delalet eder.
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