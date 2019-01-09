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  • 09.01.2019 14:34

görmek ne anlama gelir?

görmek ne anlama gelir? İşte nin detayları...

Rüyada çamaşır makinesi görmek ne anlama gelir?

görmek

Üzüntü, keder, mihnet ve sıkıntıyı ortadan kaldıran kimseye, İnsanlara öğüt veren vaiz ve mürşidlere delalet eder.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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