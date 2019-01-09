Rüyada duvar görmek ne anlama gelir?

Rüyada duvar görmek

Bir kimse duvar üzerinde veya duvara binmis oldugunu görse o duvar onu ayakta tutan halidir. duvar üzerinden düsdügünü gören kimse, durum ve itibarindan yahut arzu ettigi seyden, ya da tutundugu bir husustan düser. duvar üzerinde oturdugunu görse, yükseklige, serefe, servet ve rütbeye isarettir. bir tarafa meyletmis duvari görmek, ilim, hidayet ve hikmete muttali olmaya veya arkadaslar arasinda aynliga isarettir. duvarin evin icine yikildigini görmek, ev sahibinin hasta olmasina isarettir. duvarin evin disina yikildigni görmek, ev sahibinin ölümüne isaret eder.eger ev sahibi yolculukta ise döner. Rüyada bir duvann yerinde yenilendigini görmek, evlenmekle meydana gelecek akrabaliga isarettir. kerpicten bir bina yaptigini gören kimse iyi amelde bulunur. kirec ve kiremitten duvar yapmak iyi degildir. bir yerde duvarin yarilmasi o yerde hapishanenin cok olmasina isarettir. rüyada duvardan Su cikmasi, erkek kardes veya hanimin akrabalan tarafindan gelecek üzüntü ve kederdir. bahce duvari,bahce sahibinin din ve ilmine ve onu dünya ve ahiret azabindan koruyacak ve muhafaza edecek haline isarettir.