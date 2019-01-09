Rüyada tuz görmek ne anlama gelir?

Hayatınızda değişiklikler yapmak istiyorsunuz fakat, çevrenizin ve içinde bulunduğunuz durumunuz şartların buna pek izin vermemesi canınızı sıkıyor. Tuz yediğinizi görmeniz, sevgilinizin ihanetine uğrayıp, ondan ayrılacağınız anlamına gelir.
Rüyada tuz görmek yada yemek; kötülüğünüzü isteyen düşmanl
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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