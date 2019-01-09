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  • 09.01.2019 14:07

görmek ne anlama gelir?

görmek ne anlama gelir? Rüyada tuz yediğini görmek ne anlama gelir? İşte rüyada tuz görmenin detayları...

Rüyada tuz görmek ne anlama gelir?

görmek

Hayatınızda değişiklikler yapmak istiyorsunuz fakat, çevrenizin ve içinde bulunduğunuz durumunuz şartların buna pek izin vermemesi canınızı sıkıyor. Tuz yediğinizi görmeniz, sevgilinizin ihanetine uğrayıp, ondan ayrılacağınız anlamına gelir.

yada yemek; kötülüğünüzü isteyen düşmanl

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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