Rüyada tuz görmek ne anlama gelir?

Rüyada tuz görmek

Hayatınızda değişiklikler yapmak istiyorsunuz fakat, çevrenizin ve içinde bulunduğunuz durumunuz şartların buna pek izin vermemesi canınızı sıkıyor. Tuz yediğinizi görmeniz, sevgilinizin ihanetine uğrayıp, ondan ayrılacağınız anlamına gelir.

Rüyada tuz görmek yada yemek; kötülüğünüzü isteyen düşmanl