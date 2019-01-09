Rüyada patlıcan görmek ne anlama gelir?

Rüyada patlıcan görmek

Rüyada patlican görmek; gören kisinin söhret sahibi biri olacagina isarettir.

Mevsiminde patlican, kücük bir üzüntü ile rizikdir. vakitsiz görülmesi ise, kerih gördügü seye isarettir. Rüyada patlican yemek ruhsatli bir is yapmaya, sözde yaltakliga, kin ve kiskancliga, iki yüzlülüge isarettir. Avcilarin rüyada patlican görmesi avladigi avdan dolayi sevince isarettir.