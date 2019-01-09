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  • 09.01.2019 14:10

görmek ne anlama gelir?

görmek ne anlama gelir? Rüyada patlıcan yediğini görmek ne anlama gelir? İşte rüyada patlıcan görmenin detayları...

Rüyada patlıcan görmek ne anlama gelir?

görmek

Rüyada patlican görmek; gören kisinin söhret sahibi biri olacagina isarettir.

Mevsiminde patlican, kücük bir üzüntü ile rizikdir. vakitsiz görülmesi ise, kerih gördügü seye isarettir. Rüyada patlican yemek ruhsatli bir is yapmaya, sözde yaltakliga, kin ve kiskancliga, iki yüzlülüge isarettir. Avcilarin rüyada patlican görmesi avladigi avdan dolayi sevince isarettir.

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