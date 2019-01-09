Rüyada şeker görmek ne anlama gelir?

Rüyada şeker görmek

Rüyada seker görmek, cetinlik, mesakkat ve sikinti ile elde edilecek rizka isarettir.bazen seker,hapislikten kurtulmaya ve hastaliklardan sifa bulmaya, Hamile kadin icin sikintidan sonra rahatlik ve ferahliga, bazen de ilim, kur'an ve zanaatla mesgul olmaya isarettir.bazen de seker nakit mala isarettir. Rüyada seker görmek, ferahlik, sevinc, hastaliktan sifa bulmaya, üzüntü,keder ve sikintilarin gitmesine ve her arzu ettigi seye kavusmaya isarettir. Şeker, mala da isarettir. Bir adet seker, cocuktur. cok olan seker, dedikoduya isarettir.

ibn-i sirin (r.a.l) rüyada seker satmakta hayir yoktur, demistir. nöbet sekeri söz ve amelde ihlasa isarettir. bazen nöbet sekeri, ferahliga.ziraattan elde edilecek faydaya ve yagmur yagmasina isarettir.