Rüyada tırnak görmek ne anlama gelir?

Rüyada tırnak görmek

Kişinin güç ve kuvvetine, düşmana galip gelmeye; Uzun tırnak mesleği gereği olursa rızka, diğerleri için ayıp ve kusura, sünneti terk etmeye, Tırnak kesmek sünnete uymaya yahut borç vermeye, Uzun ve güzel tırnak mala, elbiseye, ziyada güç ve kuvvete, Tırrnağın yok olması güç ve iktidardan düşmeye delalet eder.

Rüyada tırnak kesmek veya dişlerini tırnağıyla koparmak kötü bir alamettir.

Rüyada tırnak kesmek kötü bir olaya işarettir. Güzel tırnaklar başarı kazanacağınız işlere gireceğinizi bildirir. Bakımsız tırnaklar, dert ve hastalığa yorumlanır.

Güzel tırnaklar başarının işaretidir. Bakımsız tırnaklar, sıkıntı ve hastalık anlamına gelir.

Kişinin kendi çalışması sonucu sahip olduğu değerli şeyler veya paradır.

Rüyada tirnak görmek alacak veya borçla yorumlanir. Tirnaginin uzadigini görenin borcu artar. Tirnagini kesmek ise borcunun kolaylikla ödenecegine isarettir. Tirnaklarini kestigini gören keder ve sikintidan kurtulur. Abdulgani Nablusi ye göre, rüyada tirnak görmek zaferdir.

Tirnagin uzunlugu sanat ve meslegi itibariyla ona muhtaç olan adamlar için rizkta genislige delalet eder. Bunun aksi olarak tirnagi kesilmis görmek, bu gibi kimseler için dar bir geçime isarettir. Tirnak bir erkegin kuvvet ve kudreti olarak da tabir edilir.