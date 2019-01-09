Rüyada yüz görmek ne anlama gelir?

Rüyada yüz görmek

Yüz insanın şeref ve itibarına, süs ve zinet eşyalarına ve geçimine, Yüzü gülümser, parlak ve güzel görmek iyi hale, inanç ve Amel güzelliğine ve diğer hayırlara, Kendi yüzünü asık görmek tiksinti verecek bir şeye, başkasının yüzünü asık görmek ondan birr kötülük görmeye, Yüzü buruşuk görmek üzüntü ve kedere, kırışıklarla dolu görmek derin düşüncelere ve uzun yaşamaya, kadının yüzünü buruşuk görmesi eşinin vefat etmesine, Yüzde görülen kusur süs ve geçimdeki eksikliğe, yüzdeki ayıbın artması geçim darlığının devam etmesine, Yüzün kızarması sevinç ve sürura, sararması hastalık ve üzüntüye, kararması gam ve keder, pembeleşmesi sıhhat ve afiyete, mutlu yaşamaya; Buğday rengi ve esmer olması refah ve saadete, rümrüt yeşili olması din ve inanç güzelliğine;Yüzün renkten renge girmesi din ve dünyalında değişikliğe ve hayatın çalkantılarına, Yüzünü bütün bedeni ile birlikte görmek mala, şerefe ve güzel eşe; Kadının yüzüne pudra yürüp gözlerine sürme çekmesi kendisi ve kocası için iyiliğe ve hoş geçime, yüz bakımına özen göstermeye, Yüz çirkinliği kötü ve ayıp olan şeylere delalet eder.

Güzel yüzler, iyi haberlerin ve sevdiklerinizle birlikte eğlenceli günler geçireceğinizin işaretidir. Çirkin veya üzgün yüzler sıkıntının habercisidir.

Yüz ne kadar güzel ise insanın hayatı o derecede güzel olur.