Rüyada kıl görmek ne anlama gelir?

Rüyada kıl görmek

İnsan vücudunda görülen kıllar uzun ömre, mal ve dünyalığa, anrmal şekilde kılanmak borçlanmaya, Kıl satmak dünyayı ahirite tercih etmeye, dine önem vermemeye, Hayvan kılları rızık ve mala delalet eder.

Bol para kazanmaya ve paranın getireceği mutluluk ve rahata işaret eder.

Dedikodu, sıkıntı, iftira, sinir bozukluğu, acı sözdür.

Rüyada kil görmek mal ile yorumlanir. Kıl yedigini gören, haram mal kazanir. Bir kadin kil yedigini görse, Hamile olur. Yikanmak için vücuduna kil sürdügünü görmek, iki sekilde tabir olunur: Borcunu ödemek ve gereksiz para harcamak.