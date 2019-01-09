Bugünkü
Takvim
  • Rüya Tabirleri
  • 09.01.2019 14:36

görmek ne anlama gelir?

görmek ne anlama gelir? Rüyada telefonun çalması ne anlama gelir? İşte rüyada telefon görmenin detayları...

Rüyada telefon görmek ne anlama gelir?

görmek

Çok güzel bir haber almaya, size birinden miras kalacağına ya da yüksek bir makama yükselmeye yorumlanır.

Rüyada Telefon, her türlü konuda yardımcı biridir. Telefonun çalması işin hemen biteceğine işarettir.

Rüyada telefonla konustugunu görmek, uzaktan bekledigi bir haberi alacagina delalet eder. Bir baska rivayete görede: veya telefon île konusmak, haber almaya ve borçlanmaya isarettir. Rüyada telefon görmek; çok güzel bir habere, miras veya yüksek bir makama erismeye isarettir.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerRüya Tabirleri HaberleriRüyada telefon görmek ne anlama gelir?
Diğer Rüya Tabirleri Haberleri Tüm rüya tabirleri haberleri
Tüm Rüya Tabirleri Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar