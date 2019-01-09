Rüyada telefon görmek ne anlama gelir?

Rüyada telefon görmek

Çok güzel bir haber almaya, size birinden miras kalacağına ya da yüksek bir makama yükselmeye yorumlanır.

Rüyada Telefon, her türlü konuda yardımcı biridir. Telefonun çalması işin hemen biteceğine işarettir.

Rüyada telefonla konustugunu görmek, uzaktan bekledigi bir haberi alacagina delalet eder. Bir baska rivayete görede: Rüyada telefon görmek veya telefon île konusmak, haber almaya ve borçlanmaya isarettir. Rüyada telefon görmek; çok güzel bir habere, miras veya yüksek bir makama erismeye isarettir.