Rüyada robot görmek ne anlama gelir?

Rüyada robot görmek bu günlerde ise aldiginiz bir kimseden istediginiz randimani alamadiginiz için islerinizin pek düzgün gitmedigine isarettir.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Rüyada robot görmek bu günlerde ise aldiginiz bir kimseden istediginiz randimani alamadiginiz için islerinizin pek düzgün gitmedigine isarettir.
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