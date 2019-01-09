Rüyada buzdolabı görmek

Devletin yahut yerel idarelerin hazinesine, Evcimen, itaatkar kadına, Buzdolabındandan içilen soğuk su, meşrubat yahut iç ferahlatan şeyler kadın tarafından gelecek mala delalet eder.

Hatalı hareketleriniz ve yanlış konuşmalarınızla çok sizin için çok önemli bir kişiyi gücendirebilirsiniz. Konuşmadan önce düşünmeniz gerekir.

Yanlış davranışlarınızla ve yanlış konuşmalarınızla çok sevdiğiniz bir kişiyi kırabilirsiniz. düşünmeden konuşmamaya özen gösterin.

İçi aydınlık, yiyecek dolu ise kısmettir. Kapalı, pis, içi boş veya kötü yiyeceklerle dolu buzdolabı ise para sıkıntısı, yokluktur.

Rüyada buzdolabi görmek, çok hizmetkar ve menfaatli, bir hanima isaret eder. Buzdolabindan Su içmek o kadin tarafindan mala nail olmaktir. Buzdolabinda meydana gelen degisiklik, o kadinda meydana gelecek olan ahlaki bir degisiklik ile tabir edilir.