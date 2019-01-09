Rüyada pencere görmek ne anlama gelir?

Rüyada pencere görmek

Rüyada pencere görmek; kötülüge,siddete, pencereden atlamak; mahkeme ile bir isi olacagina, camli pencere görmek; capkinliga, pencere arkasindan etrafi seyretmek; bu günlerde pek sansinin olmadigina ve islerinin yolunda gitmeyecegine, pencereyi kapatmak; sikintiya, pencereyi kirmak; yaptiginiz isler sonunda zarar göreceginize,kendini pencereye bagli görmek; cok kötüdür,gören kisinin aklini kaybedecegine isarettir.

Rüyada görülen pencere, cephesi disari olan bir evde olursa, ev sahibine isabet edecek mülke ve nail olacagi izzet ve arzuya kavusmaya isarettir. eger bu rüyayi gören üzüntülü ve kederli ise, ondan kurtulur. hasta ise, sifa bulur. rüyayi gören bekarsa, ister erkek ister kadin olsun evlenir. rüyada penceresi olmayan bir evde pencere görmek sultan icin saltanata ve tüccar icin ticaret yapmaya isarettir. rüyada pencere görmek, kendisine bakilan bir adama isarettir. düsmani bulunan bir kimse, rüyada pencereye uzaktan baksa düsmanina galip gelir. Ümit ettigi seye kavusur. sevinc icerisinde isleri yürür. tüccar olan bir kimse rüyada pencere görse, kazanc, Kar ve servete kavusur. her ne olursa olsun, akranlarina üstün gelir. rüyada pencere yapmak tabirce ev yapmak gibidir.