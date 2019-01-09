Rüyada cam görmek ne anlama gelir?

Rüyada Cam görmek; hislerinizdeki gelismenin mantiginizla yükselecegine, camin kirildigini görmek; esin ölecegine isarettir
Rüyada kırık bir cam görmek önemli olmayan sorunlara işarettir. Camı kendisinin kırması hayatında çok önemli bir dönemeçte olduğuna haber verir. Cam parçasından bakmak, büyük düş kırıklığına ve iş yaşamında başarısızlığa yorumlanır. Cam satmak yaşamda tutturulan düzenin bozulmasıyla sıkıntılı günler yaşamaya işarettir. Kırık cam eşlerden birinin ölümüne; cam temizlemek hem Aile hem de iş yaşamının düzene girmesi demektir.
Rüyada cam görmek daima hayra yorulur. basari, sevinc kismet, mutluk, murat olarak yorumlanir. yemyesil ulu bir cam mutluluk saatinin geldigini haber verir.
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