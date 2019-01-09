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  • Rüya Tabirleri
  • 09.01.2019 13:36

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? nın köpürerek taşmasını görmek ne anlama gelir? İşte rüyada kola görmenin detayları...

Rüyada kola görmek ne anlama gelir?

Meşrubat türü olan ferahlık ve afiyete, mahiyeti belli olmayan ve gizli tutulan iş ve olaylara, Kolanın köpürerek taşması öfkelenecek bir durumun meydana gelmesine ve gereksiz harcamalara delalet eder.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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