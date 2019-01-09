Rüyada kola görmek ne anlama gelir?

Meşrubat türü olan kola ferahlık ve afiyete, mahiyeti belli olmayan ve gizli tutulan iş ve olaylara, Kolanın köpürerek taşması öfkelenecek bir durumun meydana gelmesine ve gereksiz harcamalara delalet eder.
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Meşrubat türü olan kola ferahlık ve afiyete, mahiyeti belli olmayan ve gizli tutulan iş ve olaylara, Kolanın köpürerek taşması öfkelenecek bir durumun meydana gelmesine ve gereksiz harcamalara delalet eder.
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