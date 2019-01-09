Rüyada direk görmek ne anlama gelir?

Rüyada direk görmek

Rüyada direk görmek, dinc isarettir. bir kimse rüyada gökten bir direk indigini görse,allah (c.c.) o kimseye halim ve adaletli bir kisi sebebiyle ikram ve ihsan eder.bir kimse bir direkle birisine vurdugunu veya vuruldugunu görse, dövüleni utandiracagi bir söz soyleyecegine isarettir. eger vurdugunda bir tarafim yaralarsa, döven kimse dövülen kimseye, bir zarar verir.

Rüyada diregin durdugu yere dayandigini veya o yeri satinaldigini ya da o yerin kendisine bagislandigini gören kimse, yasli bir kadina güvenir veya yasli bir kadinla evlenir.direk kendisine itimad edilen güvenilir bir kimsedir. rüyada diregin egildigini gören kimse memur ise, onun hizmetinde bulunan adami verdigi emirlerinin aksine is yapar ve ona iaat etmez.direkler mühim islerde kendilerine itimad olunacak adamlardir.direklere sahip oldugunu veya kendisinin direklerden oldugunu gören kimse. mülke ehil ise bir mülke sahip ya da kendisine itimad edilir bir kimse olur.direk, baba,cocuk, mal. ortak, hayvan, es veya mülktür. Direk oldugunu gören kimse, ölür ve onun naasi ve tabutu direkler arasina yüklenerek götülür. direk gözyasina isarettir. mermer sütun faydali veya serefli mal ya da kadindir. eger direk, sert bir tastan olursa, o serefsiz ve hor bir kimsedir.

EĞer direk adi tastan olursa,o adam fikrinden cabukca dönen sebatsiz bir kimsedir. eger direk agactan ise, o adam münafik olur.rüyada egilmis ve devrilmeye yüz tutmus görülen cami ve mescit diregi o mescidin hizmetcilerine isarettir.eger egilen direk kilise diregi ise, bir inancsizin veya bid'at sahibi bir kimse- nin ya da rahip, papaz gibi birisinin ölmesine isaret eder. agactan, Toprak veya kirecten direk görmek, evin kiymetine ve o ev halkina hizmet eden kimseye ve evin yükünü yüklenen ve diregi mesabesinde olan sahsa isarettir.