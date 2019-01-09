Rüyada uçak görmek ne anlama gelir?

Rüyada uçak görmek

Uçak görmek yolculuğa, ehli için makam ve rütbenin yükselmesine, diğerleri için madden ilerlemeye ya da mektup almaya delalet eder.

Havalanan uçakta olduğunu görmek, isteyerek hayatında değişiklik yapacak demektir. Rüyada uçak, yenilik, değişiklik, toplum kurallarının dışına çıkmak şeklinde yorumlanır.

Sıra dışı deneyimler yaşayacaksınız. Şans size gülmeye başlayacak. Sürprizlere şaşırıp mutlu olacaksınız.

Kişinin isteyerek hayatını değiştireceğini ve toplum kurallarının dışına çıkacağına işaret eder.

Rüyada uçak, yenilik, değişiklik, toplum kurallarının dışına çıkmak vb yorumlanır. Rüyasında bir uçağa bindiğini gören kimsenin hayatında önemlice değişiklik olacaktır. Havalanana uçakta olduğunu gören, isteyerek yaşantısını değiştirecektir.