Rüyada turşu görmek ne anlama gelir?

Rüyada turşu görmek

turşu kurmak kötü kimselerin ahlakı ile ahlaklanmaya, malı işraf etmeye, sözünüden caymaya, dinden yüz çevirmeye; Turşu yemek bol rızka, hastanın turşu yemesi iştahının açılmasına veiyi olmasına delalet eder.

Rüyada turşu insanın çok istediği bir işten beklediği iyi sonuçları alamayacağı, hayal kırıklığı yaşayacağını işaret eder. Rüyada turşu kurmak, haram para kazanacağına işaret eder. Turşuyu kaba koyan kişi mutlu olamayacağı bir evlilik yapacak demektir.

Gereksiz işlerle uğraşıp, boşuna vakit ve enerji kaybediyorsunuz.

İnsanın istediği ama aslında hayırlı olmayan şeylerdir.

Rüyada turşu insanın çok beğendiği, istediği fakat içyüzü hiçte iyi olmayan bir şeydir. Rüyasında turşu yaptığını gören, haram mal veya haram para alır. Turşuyu kaba koyan, kapta gören kendisine layık olmayan biriyle evlenir.

Rüyada turşu yediğini görmek; paranızı gereksiz yere harcayarak geçim sıkıntısı çekeceğinize işarettir.