Rüyada ayran görmek ne anlama gelir?

Rüyada ayran içtiğini görmek

Rüyada ayran içmek, küçük ama sevinç verici bir kısmet alır.

Rüyada ayran içmek gönül ferahligina kavsacaginiza birisine ayran ikram etmek, kiymetli bir dost edineceginize yayikta ayran çalkalamak, bekarsaniz kismetinizin açilarak tez zamanda evlenip, mesut olacaginiza, evli iseniz, güzel ve hayirli bir çocuk sahibi olacaginiza isaret eder.

Bazilarina göre: ayrani oldugunu veya satin aldigini, veya birinin kendisine verdigini görmek hüzün ve kederle tabir olunur.

Rüyada ayran içtiğini görmek, rızkın genişliğine, kıymetli ve değerli dostlara delâlet eder. Yine birisine ayran ikram ettiğini görmek, çok çok kıymetli bir dost edinmeye işarettir.

Yayıkta ayran çalkaladığını görmek, kısmetin açılmasına; bekâr için evlenmeye, evli için de güzel ve hayırlı bir çocuğa mâlik olmaya delâlet eder.