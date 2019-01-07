Rüyada pilav görmek ne anlama gelir?

Rüyada pilav görmek

Gerek bulgur gerekse pirinçten olsun, pilav görmek, pişirmek yahut yemek rızka, çoğaylan ve artan mala; Pilava yoğurt katmak, bundan hoşlanmayan kimse için üzüntüye delalet eder.

Rüyada pilav görmek, o ana kadar iç yüzü bir türlü anlaşılamamış bir çok güç ve karışık meselelerin çözüme ulaşacağına işarettir.

Yine Rüyada pilav, hayırlı, temiz kısmettir. Başkalarına pilav veren, yoksulları sevindirir.

Rüyada pilav görmek ve yemek; aklınızda soru işareti belirten bazı soruların üzerine gitmeye karar vereceğinize, buhara pilavı yemek; sizde derin bir iz bırakan eski bir aşkın tekrar başlayacağına işarettir.

Rüyada pilav yemek, is sahasinda büyük bir basari kazanacaginiza; pilav pisirdiginizi görmek, yeni bir is anlasmasi yapacaginiza; baska bir kimseye pilav ikram ettiginizi görmek ise, islerinize yeni ortaklar alacaginiza delalet eder.

Rüyada Pirinç görmek başarının ve güzel dostlukların işaretidir. Rüyada Pilav yediğinizi gördüyseniz, bu zenginliğin ve mutluluğun işaretidir.