Rüyada su görmek ne anlama gelir?

Rüyada su görmek

Rüyada her hangi sekilde akarsa aksın, Su görmek, rızk, geçim, rahat, temizlik, menfaat, nimet, safa, ölüm, keder, çocuk, adalet, fitne, ganimet, toplu mal, ucuzluk ile tabir olunur.

Ibni Sirin e göre; rüyada su görmek, hayattir. Rüyasinda su içen, güzel bir hayata kavusur.

Su görmek, saf ve berrak olursa, hayir ve menfaate, bulanik olursa, kedere ve geçim darligina isarettir.

Bir kadinin kendisine su verdigini gören, halk arasinda yalanci olarak taninir. Durgun su yorumda akan sudan daha zayiftir.

Bir rivayete göre, durgun su, hapse isarettir, Durgun bir suya düstügünü gören, hapse girer.

Tuzlu su keder; bulanik su geçim darligidir.

Evinde siyah su görmek, evin yikilacagina, bu sudan içmek, gözlerinin kör olacagina tabir olunur

Kokmus su haram mala, Sari su siddetli hastaliga isarettir.

Suyun yerde kayboldugunu görmek, memur veya isçi olanlar için isinden çikmaya; baskalari için ise yardim görmeden yasamaya yorumlanir.

Çok sicak su görmek, devlet büyükleri için keder ve sikintiya delalet eder.

Kirmani'ye göre; sicak su görmek, hastalik ve hüzündür. Etegi ile bu tasidigini görmek, malinda ve dünya islerinde eksiklige delalet eder.