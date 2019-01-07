Rüyada av köpeği olduğunu görmek ne anlama gelir?

Rüyada av köpeği görmek

Av köpeği ile avlandığını gören şöhrete erer ve korktuğu şeyden emin olur. Av köpeklerinin avdan dönmesi orada meydana gelen korkunun gitmesine, işsizliğe ve aylakçılığa, Av köpeğine diğer evcil köpeklerin havlamanı birinin sizi kıskanmasına delalet ederr.

Girişimde bulunacağınız işlerde başarıya ulaşacağınıza ve hayallerinizi gerçekleştireceğinize habercidir.

Rüyada av köpegi görmek.tesebbüs ettiginiz bir is varsa pek yakinda tahakkuk edecegine ve arzularinizin yerine gelecegine isaret eder.