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  • Rüya Tabirleri
  • 07.01.2019 17:06

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? İşte görmenin detayları...

Rüyada ateşböceği görmek ne anlama gelir?

Yakında alacağınız bir haberden dolayı sağlığınızın düzeleceğine moralinizin düzeleceğine yorumlanır.

Ateşböceklerinin pırıl pırıl parladığını gören kimse umutsuzluktan sıyrılacak ve bir haber üzerine yol yapacak demektir.

Ates böcegi görmek müjdedir. Rüyanizda bir ates böceginin elinize kondugunu görmeniz, çoktan beri olmasini beklediginiz bir isinizin olacagina dair müjdeli bir haber alacaginiza isarettir.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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