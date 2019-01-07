Rüyada ateşböceği görmek ne anlama gelir?

Rüyada ateşböceği görmek

Yakında alacağınız bir haberden dolayı sağlığınızın düzeleceğine moralinizin düzeleceğine yorumlanır.

Ateşböceklerinin pırıl pırıl parladığını gören kimse umutsuzluktan sıyrılacak ve bir haber üzerine yol yapacak demektir.

Ates böcegi görmek müjdedir. Rüyanizda bir ates böceginin elinize kondugunu görmeniz, çoktan beri olmasini beklediginiz bir isinizin olacagina dair müjdeli bir haber alacaginiza isarettir.