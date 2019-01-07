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  • Rüya Tabirleri
  • 07.01.2019 16:51

ne anlama gelir?

ne anlama gelir? İşte abi görmenin detayları...

Rüyada abi görmek ne anlama gelir?

Yardıma ihtiyaç duymadan yaşayacağınıza ve maddi sıkıntı çekmeyeceğinize işarettir.

erkek kardes görmek emniyettir, sizi koruyacak bir büyügün varligini düsünmek ve onu rüyanizda görmek, mutlu ve güvenli bir hayat süreceginize delalet eder. Bir baska rivayete görede: Bir kimse rüyasinda agabeyini görse, o kimsenin hayati müddetince yardim ve destegine ihtiyaç duymaksizin yasayacagina ve hiç bir zaman yoksulluk çekmeyecegine isaret eder

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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