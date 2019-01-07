Rüyada abi görmek ne anlama gelir?

Yardıma ihtiyaç duymadan yaşayacağınıza ve maddi sıkıntı çekmeyeceğinize işarettir.
Rüyada erkek kardes görmek emniyettir, sizi koruyacak bir büyügün varligini düsünmek ve onu rüyanizda görmek, mutlu ve güvenli bir hayat süreceginize delalet eder. Bir baska rivayete görede: Bir kimse rüyasinda agabeyini görse, o kimsenin hayati müddetince yardim ve destegine ihtiyaç duymaksizin yasayacagina ve hiç bir zaman yoksulluk çekmeyecegine isaret eder
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