Rüyada abla görmek ne anlama gelir?

Rüyada abla görmek

Rüyada abla görmek yaptığınız işlerde yahut yapacağınız karşılayacağınız zorluklara karşı itibarlı, sağlam birisi tarafından gözetlenip, kollanacağınız anlamın da gelir. Çünkü abla her zaman gözetip, kollar.

Rüyada kendi ablasını görmek, yakın bir dönemde müjdeli bir haber almak demektir. Hasta için iyleşmeye, Bekar içinde evlenmeye işarettir. Ablanızı veya ablanızın olduğunu görmeniz, bütün işlerinizde, iş yaşantınızda ve işlerinizde koruma göreceğinize, uzun ve sağlıklı bir ömür ile yorumlanır.

Kişinin rüyada ablasını görmesi, müjdeli haber ve sevinç, ferah ve mutluluğa delâlet eder.

Rüyasinda ablasini görmek, bekar ise yakinda iyi bir evlilik yapacagina ; evli ise, bir kiz çocugu doguracagina; bu rüyayi bir erkek görmüs ise, beklemedigi bir yerden eline biraz para veya mal geçecegine veyahut çok hayirli bir haber alacagina isarettir.

Bir rivayete göre; ablasindan büyük bir menfaat görecegine, ablasi yoksa onun yerine koydugu bir kimseden ayni sekilde bir menfaat bulacagina delalet eder.

Bazi tabircilere göre ise rüyada abla görmek, sefkatle ve sevgiyle yorumlanir.

rüyada abla öpmek

Rüyada bir abla öpmek, Aile içinde sevildiğine tabir edilir. Rüyada abalının yanaklardan öpmesi, mutlu ve güzel bir geleceğe çıkar. Rüyada ablanın öpmesi ise, kendisinin ev halkına baglığa işaret eder. Yine rüyada ablanın elini öpmek kazanca ve zenginliğe işarettir.

rüyada ablaya sarılmak

Rüyada ablanızı görürseniz ve sarılmak, bütün işlerinizde, iş hayatınızda, yaşantınızda ve girişimlerinizde destek göreceğinize ve bu desteğin uzun ömürlü olacağına tabir edilir.

Kişinin rüyada kız kardeşini görmesi, sevinç ve müjdeli habere, ferah ve sürura delâlet eder. Çünkü kardeşler bir araya gelince sevinçleri artar.

Rüyada üvey kız kardeş görmek ise, gam ve kedere ve haram mala delâlet eder.

Rüyada abla ile telefonda konuşmak

Rüyada ablanızı görürseniz ve telefonda konuşmak:, rüyada ablayla telefondakonuşmak iyi ve güzel haberlere delâlet eder. Alacağınız bir haberle sevineceğinize işaret eder. Ayrıca bala ile telefonda konuşmak hayır ve saadete, akıbetin güzelliğine tabir edilir.

Rüyada abla ile konuşmak

Yaptığınız işlerde ya da ilerde yapacağınız bir işte karşılaşacağınız zorluklar karşısında itibarlı birisi tarafından kollanıp gözetleneceğinize, dünyada saadet ve refaha, bol rızka, mala ve servete yorumlanır. Yine rüyada ablayla konuşmak hayır ve berekete işaret eder.

Rüyada abla ile tartışmak

Rüyada abla görmek, ablayla tartışmak, yakında iyi bir haber almak demektir. Bekarlara evlenebileceğini belirtir.

Rüyada abla ile kavga etmek

Rüyada ablayla kavga etmek görmek ömrünüzün uzun olacağına ve bütün işlerinizde koruma göreceğiniz anlamına gelir.

rüyada ablanın öldüğünü görmek

Rüyada ablanın öldüğünü görmek, sıkıntı, üzüntü, kederden kurtulacağına işarettir. Hasta birinin rüyada ablasının öldüğünü görmek, hastalıktan şifa bulacağına tabir edilir. Yine rüyada ablanın ölmesi, ticarete, kazanca ve rızıkın bolluğuna delâlet eder.