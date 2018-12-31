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  • 31.12.2018 11:50

görmek ne anlama gelir?

görmek ne anlama gelir? İşte rüyada soğan görmenin detayları...

Rüyada soğan görmek ne anlama gelir?

Rüyada soğan görmek

yemek hasta için sıhhat, afiyet ve şifa bulmasına delalet eder. Yine rüyada soğan yemek sağlıklı bir hayata işarettir. Çünkü soğanın Sağlık açısından çok faydası bulunmaktadır. Yine sofrada soğan yemek o yemek miktarınca şöhrete erişmeye ve fakirlikten sonra zenginliğe delâlet eder.

Yine rüyada soğan yemek hayırlı ve sağlıklı rızka delalet eder. Rüyada soğan yediğini gören vücudun sıhhat ve afiyetine delâlet eder. Soğan yemek gam ve kederden halâs olmaya tabir edilir.

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