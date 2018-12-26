Rüyada kulak görmek ne anlama gelir?

Rüyada kulak görmek

Kulak görmek evlat, mal ve rütbeye işarettir. Bazen Rüyadakulak Görmek, ilim, akil, din ve kendisiyle iftihar edilen evlat ve akrabaya alamettir. Kim kulağının büyüdüğünü ve güzelleştiğini yahut ondan nur çıktığını veya girdiğini görse, hidayet ve Allah-u Teâlâ'ya itaatine ve emirlerini kabul etmesine tabir olunur.

Rüyada kulağının küçük olduğunu, ona kötü bir korkunun girdiğini veya çıktığını gören kimse haktan ayrılıp sapıklığa düşmesine ve Allah'ın gazabını cezbedecek bir şeyin yanında bulunmasına yorumlanır.

Rüyada kulak kesilmesi ve kulağın yokluğu, yeryüzündeki fesat ile tabir edilir. Birinin rüyada kulağı üzerine bir kulak daha ziyadeleştiğini görmesi Rüya sahibinin arzu ettiği bir şeye ulaşmasına işaret eder.

Ziyadeleşen kulak güzel ise arzu ettiği şey de hayırlıdır. Rüyada kulağının çok olduğunu görmek, çeşitli ilim dallarına yahut Rüyayı görenin bir halde sabit kalmamasına işarettir.

Bazen kulak görülmese kulağa takılan küpe vs. gibi şeylere işarettir. Kulağını, hayvanattan birisinin kulağı gibi olduğunu görenin rütbesi elinden gider ve O'na olan hürmet azalır.

Bazı tabirciler, rüyada kulak, erkeğin hanımı, kızı veya başka kadınladır, demişlerdir. Kulağından bir şey noksan olduğunu görenin hanımı veya kızında yaramaz bir is meydana geleceğine alamettir.

Rüyada kulağında fazlalık görenin hanımında veya kızında bir aşırılık meydana gelir, iyi işittiğini gören kimsenin rüyası, anlayışına, ilmine, sıhhatine, dindarlığına ve güzel itikat sahibi oluşuna işarettir. Sağır olduğunu görmek, o kimsenin dininde fesadına işarettir. Kulağını yarım gören kimsenin hanımı ölür.

Rüyada kulağının kesik olduğunu ve bunu da kimsenin bilmediğini gören kimsenin hanımına ve kızına birisi tarafından hile yapılır. Bir kulağı olduğunu gören yakında ölür. Bazı tabirciler demişlerdir ki: Eğer kendisinde birbirine benzer güzel güzel kulaklar olduğunu görse, sevindirici ve memnun edici güzel haber işitir. Eğer kulaktan birbirine benzemez ve güzel olmazsa kötü gördüğü ve sevmediği haberleri işitir.

Rüyada kulaklar rüyada göründükleri şekil itibarı ile büyük iseler eğer; halk arasında söylenen "can kulağıyla dinlemek" deyimi içkinliğinde kişinin anlamaya açık olarak her şey ile alakadar olduğuna; küçük iseler eğer bu hadisenin tam tersine işaret ederler.

Rüyada kulakların küpeli olması görenin bir ilkeye veya başka kişilere sorumluluk hissiyatında olarak bağlı olduğuna ve sorumlulukları içkinliğinde halk arasında söylenen "kulağına küpe olmak" deyiminde belirtilen nasihatlerde seyir eden olduğuna işarettir.

Rüyada kulak çektiğini görmek ise halk arasında söylenen "kulağını çek" deyimi içkinliğinde bu deyimin işaret ettiği nasihat vermeye yorumlanır. Kulağa mırıldanmak, bir sırrı konuşmaya yorumlanır.

Rüyada Kulak çınlaması görmek, kulağı çınlayanı andığına işaret eder. Kişinin kulağı delik ise eğer kulağı delik onalın birçok şeyden haberdar olduğuna yorumlanır.