Rüyada ejderha görmek ne anlama gelir?

Rüyada ejderha görmek

Bu efsanevi hayvan dehşet ve şiddet ehli yöneticiye, yakacı ateşe, Birkaç başlı ejderha kötülük ve zararda aşırı giden sultana, Ejderhanın kişiyi suya doğru çekmesi dünyevi yahut uhrevi azaba, Erderha olduğunu yahut ona bindiğini görmek ehil olanlar içinn yöneticiliğe sultan tarafından gelecek dünyalığa yahut uzun ömre, kadının ejder doğurduğunu görmesi sakat ve kötürüm bir çocuk dünyaya getirmesine, kadın takva ehli ise şerefli ve hatip bir oğlan çocuğu olmasına, Zararsız, insanla konuşan yahut ona bir şey veren ejderha hayra, Bu yaratık bazen düşmanlığını gizleyen kimseye, Çok başlı ejderha şerde ve kötülükte aşırı giden bir düşmana delalet eder.

Ejderha veya buna benzer korkunç bir hayvan görmek, düşmanının hakkından gelebileceğine işarettir.

Kişinin büyük istekleri olduğunu ve bunlara nasıl erişeceğini bilmemektedir. Ejderha saldırırsa kişi, istediği şey ile ilgili yardım alacak demektir.

Rüyada ejderha görmek zafere isarettir. Rüyanizda bir ejderha görmek, düsmanlariniza karsi üstün geleceginize, ejderha ile savasip onu öldürdügünüzü görmek, rakiplerinize karsi zafer kazanacaginiza, ejderhanin size hücum ettigini si zin de kaçtiginizi görmek, rakiplerinizin sözlerine kandiginiza delalet eder. Bir ejderhayi bir vurusta ikiye bölüp öldürdügünüzü görmek, beklenmeyen bir yerden bir müjdeli haber alacaginiza isarettir. Bir baska rivayete görede: Hastanin rüyada ejderha görmesi, ölümüne isarettir. Bir kadin rüyada ejderha dogurdugunu görse, sakat bir çocuk dogurur. Ejderhanin kendisini suya çektigini gören kimseye, devlet büyügü tarafindan yahut Allah (C.C.) tarafindan ya da amiri tarafindan eziyet edilir. Kendisinin ejderha oldugunu gören kimsenin ömrü uzun olur. Yahut güç ve otorite elde eder. Ejderhanin etini yedigini gören kimse, bir mala sahip olur. Zararsiz olarak ejderhanin kendisine dogru geldigim veya kendisine bir seyler verdigini yahut kendisiyle konustugunu görse, o kimse için meydana çikacak çok hayra isarettir. Ejderhanin adam oldugunu görmek, ordudan bir askere, ejderhanin kadin oldugunu görmek, kadin askerden bir askere isarettir. Ejderha, gözle görülen ve düsmanligini gizleyen, her türlü ser ve kötülüklerin sahibi olan bir düsmana isarettir. Bir ejderhaya sahip oldugunu gören, akilsiz bir kimseye zafer bulur.