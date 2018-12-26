Rüyada tabak görmek ne anlama gelir?

Rüyada tabak görmek

Yemek ikram ettiği dost yakına, tabağın değeri kadar mala, şiddete ya da çekirgeye, kadın için tabak erkeklerden büyük bir kimseye, erkek için asil bir kadına, Tabağın üzerine örtülen (kapak vb.) sırları gizlemeye,

Hastanın evinden çıkan, içinde ne olduğu bilinmeyen ve ağzı kapalı kab (tabak) onun vefatına, Tabakçı, sır saklayan kimseye delalet eder.

Rüyada boş tabak, bir müddet için üzüntüye; dolu tabaksa, küçük olaylarla birbirini izleyen şansa işarettir.

Rüyada tabak görmek iyi, güzel olaylar olacağına yorumlanır. Rüyada temiz, sağlam ve boş tabak alan kişi çok para kazanacağı yeni bir işe atılır anlamındadır. Bir tabağa yiyecek koymak o kimsenin zengin olacağına işaret eder.

Rüyada tabak tutmak, uğur getirir. Rüya sahibi bir kadın ise bu rüya yakında evleneceği anlamına gelir. Kırık tabaklarsa, uğursuzluk getirir.

Yaklaşan iyi ve hayırlı olaylara işaret eder. Tabak boş ise iyi bir kısmettir. Dolu ise tabak bolluk, berekettir.

Rüyada tabak görmek, ferah ve sevinçli günler ile tabir olunur. Bir tabak gören, içinde bir sey varsa, ferah ve sevince erer.

Tabak bulmak, almak muradinin olacagina. sevinecegine, zevke delalet eder. Kirmak ise kederle yorumlanir.

Bir baska rivayete görede: Rüyada tabak görmek, çekirgeye, bazen de siddete isarettir. Kadın için tabak görmek erkeklerden büyük bir kimseye, erkek için de, asil bir kadina isarettir. Eger tabak mala isaret ederse, o malin degeri uyanikken o tabagin kiymeti kadardir.

Rüyada bir hastanin evinden üstü kapali bir tabak çiksa ve içinde ne oldugu da bilinmese, o hasta ölür.

Rüyada tabak iyi, hayırlı şeyler olarak yorumlanır. Rüyada temiz, sağlam ve boş tabak alan kimse iyi bir işe girer. İşi varsa bir kısmet alır. Bir tabağa yiyecek koymak o kişinin bolluk alacağını haber verir.