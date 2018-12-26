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  • 26.12.2018 11:51

görmek ne anlama gelir?

görmek birçok şekilde yorumlanmıştır. Rüyada yoğurt yediğini görmek ne anlama gelir? Rüyada taze yoğurt görmek ne anlama gelir? İşte rüyada yoğurt görmenin detayları...

Rüyada yoğurt görmek ne anlama gelir?

Rüyada yoğurt görmek

Taze ve yağı alınmamış güzel ve hayırlı rızka, uzun ömre ve ahlak güzelliğine; Yağı alınmış ekşi yoğurt haram mala, bundan hoşlanan kimse için yararlı rızka; Yaz mevsimi ayran içmek ferahlık ve çabuk elde edilecek rızka ve sevindirici gelişmelere,, kışın içmek darlık ve sıkıntıya; Yoğurdun kurusu ve her çeşit beyaz gıda maddesi rızka delalet eder.

yoğurt görmek, yemek, zengin olmak ve uzun yaşamak demektir. Hayırlı, helal para veya maldır. Bol para ve kazanç demektir.

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