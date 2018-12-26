Rüyada bardak görmek ne anlama gelir?

Rüyada bardak görmek

Rüyada bardak görmek, namus ve ahlakinizdan süphe edenlerin olduguna, dolu bardak görmek, güzel bir habere, hediyeye, bos bardak, kötü bir habere, yapilacak evlilikte hayal kirikligina ugrayarak mutlu olamamaya, bardak kırıldığını görmek, hizmetinde calisanlardan veya cocuklardan birinin ölümüne isarettir.

Rüyada pırıl pırıl bir bardağın görülmesi, kişinin sevgilisi ve mahbubu ile tabir olunur.

Bazan da bardak görmek, ele geçecek bolca paraya işarettir.

Bir kimsenin rüyada bardak satan birini görmesi, nesle, çocuklarını sevmeye ve ilme delâlet eder.

Yine elinde Su dolu bir bardak görmek, bol bir kısmete işarettir.

Rüyada Toprak bardaktan su içtiğini görmek, hizmetçi veya bir yakını eliyle gelecek mala delâlet eder.

Rüyada bir bardağı kırılmış görmek, yakınlarından birinin ecelinin yaklaştığına veya fena bir habere delâlet eder.

Rüyada bardaktan su içmek rüyada Cam bardaktan su içtiğini görmek, dost ve yaranlarından sevgi ve muhabbete mazhar olmaya delâlet eder.