Bugünkü
Takvim
  • Rüya Tabirleri
  • 26.12.2018 11:26

görmek ne anlama gelir?

görmek birçok şekilde yorumlanmıştır. Rüyada dolu veya boş bardak görmek ne anlama gelir? Rüyada bardak satan birisini görmek ne anlama gelir? İşte rüyada bardak görmenin detayları...

Rüyada bardak görmek ne anlama gelir?

Rüyada bardak görmek

görmek, namus ve ahlakinizdan süphe edenlerin olduguna, dolu bardak görmek, güzel bir habere, hediyeye, bos bardak, kötü bir habere, yapilacak evlilikte hayal kirikligina ugrayarak mutlu olamamaya, bardak kırıldığını görmek, hizmetinde calisanlardan veya cocuklardan birinin ölümüne isarettir.

Rüyada pırıl pırıl bir bardağın görülmesi, kişinin sevgilisi ve mahbubu ile tabir olunur.

Bazan da bardak görmek, ele geçecek bolca paraya işarettir.

Bir kimsenin rüyada bardak satan birini görmesi, nesle, çocuklarını sevmeye ve ilme delâlet eder.

Yine elinde Su dolu bir bardak görmek, bol bir kısmete işarettir.

Rüyada Toprak bardaktan su içtiğini görmek, hizmetçi veya bir yakını eliyle gelecek mala delâlet eder.

Rüyada bir bardağı kırılmış görmek, yakınlarından birinin ecelinin yaklaştığına veya fena bir habere delâlet eder.

Rüyada bardaktan su içmek rüyada Cam bardaktan su içtiğini görmek, dost ve yaranlarından sevgi ve muhabbete mazhar olmaya delâlet eder.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerRüya Tabirleri HaberleriRüyada bardak görmek ne anlama gelir?
Diğer Rüya Tabirleri Haberleri Tüm rüya tabirleri haberleri
Tüm Rüya Tabirleri Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar