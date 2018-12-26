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  • 26.12.2018 11:22

görmek ne anlama gelir?

görmek ne anlama gelir? İşte rüyada battaniye görmenin detayları...

Rüyada battaniye görmek ne anlama gelir?

Rüyada battaniye görmek

görmek, Rüya sahibinin nisanlanacagina veya evlenecegine isaret eder. rüya sahibi evli ise hayirli bir ise kavusacagina isarettir.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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