Rüyada battaniye görmek ne anlama gelir?

Rüyada battaniye görmek
Rüyada battaniye görmek, Rüya sahibinin nisanlanacagina veya evlenecegine isaret eder. rüya sahibi evli ise hayirli bir ise kavusacagina isarettir.
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Rüyada battaniye görmek
Rüyada battaniye görmek, Rüya sahibinin nisanlanacagina veya evlenecegine isaret eder. rüya sahibi evli ise hayirli bir ise kavusacagina isarettir.
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