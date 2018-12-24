Rüyada bomba görmek ne anlama gelir?

Rüyada bomba görmek

Boş yere para harcayıp sonra bunun sıkıntısı çekmek anlamına gelir. Bombayı patlamış görmek fakirliğe ve işlerin bozulmasına işarettir. El bombası bir sır yüzünden Aile içinde kavgalara işarettir. Büyük bir bomba görmek işlerini birinin emri altında yönetmeye habercidir. Bomba satmak zenginlik içinde bir yaşama işarettir. Bir yeri bombalamak saygınlığın artmasına yorumlanır. Bomba satın almak sağlığın hafif şekilde bozulacağına, kutu içinde bomba görmek sıkıntılı günlerin geldiğinin habercisidir. Bombayı kurcalamak bir tehlikeyle karşı karşıya olmaya yorumlanır.

Rüyada eline bomba alan kişi, başkaları için zararlıolabilecek bilgilere erişir.

Bomba gizli bir isin açiklanmasi ile yorumlanir. Rüyasinda bir bombanin patladigini görmek, eger kendisine bir;sey olmamis ise, gizledigi bir sirrinin açiga vurulacagina; kendisi yaralanmis ise bu isten zarar görecegine; kendisinin elindeki bir bombayi patlatmak için bir yere attigini görmek, baskasina ait bir sirri açiklayacagina; bir meydanda bir bombanin patladigini ve etrafina zarar verdigini görmek, o yer halkinin bir hükümet isinden dolayi zarara ugrayacaklarina yahut kötü bir haber alacaklarina delalet eder.

Rüyada bomba görmek; çok ağır bir borç altına girmeye işarettir.

Bir kimsenin rüyada bomba patladığını görmesi, kendisine de zarar erişmemiş olması, gizli sırların meydana çıkacağına delâlet eder.