Rüyada sabun görmek ne anlama gelir?

Rüyada sabun görmek

Mala, üzüntü ve kederin gitmesine, Sabun kırıntısı (parçası) kederli kimseyi teselli eden insana yahut hakim ve üst düzey bir görevliye arz edeceği olaya, Sabunla elbise yıkamak hastanın iyileşmesine, günahkarın tövbe etmesine, üzüntüden kurtulmaya, borccu ödemeye delalet eder.

Rüyada sabun görmek, genç erkekler için ele para geçmesi ve işlerinde başarılı olacağına yorumlanır. Sabun kalıbını görmek, sıkıntılı ve üzüntülü kimseye yardımda bulunacağına işarettir. Sabunla bir şey yıkamak derttir. Sabunla elbise yıkadığını görmek dertlerinden kurtulmasına yorumlanır. Kalıpla sabun aldığını gören kişi kötü haber alır. Birine sabun veren bir yakınına kırılır.

Rüyada sabun her türlü tatsız, dargınlık, sıkıntıdır.

Rüyada sabun görmek, isinizde size engel olmak isteyenlerin varligini bildirir. Sabun, sizi ekarte ederek yerinize geçmek isteyenlere, aleyhinizde türlü oyunlar tertipleyenlere isarettir. Bir baska rivayete görede: Rüyada görülen sabun, elde edilecek maldir. Sabun parçasi, kederli bir kimseye teselli veren, bir adamdir. Rüyada sabunla bir elbise yikadigini ve temizledigini gören kimse, hasta ise iyilesir, günahkar ise tövbe eder üzüntüden kurtulur, borçlu ise borcunu öder. Sabun parçasi, rüyayi görenin padisaha veya hakime arzedecegi bir vak aya da, isarettir. Bazen de sabun, kiri giderdiginden kederlerin gitmesine isarettir. Kir ise kederdir.

Rüyada sabun iyiye yorulmaz. Kalıpla sabun aldığını gören tatsız bir şey duyar. Birine sabun veren darılır. Sabunla bir şey yıkamak veya temizlemek sıkıntıdır. Vücudunu sabun içinde gören kişi sıkılır.

Rüyada sabun görmek; geçimini zor şartlar altında sürdürmeye, sabunla birşey yıkamak; bütün sıkıntı ve üzüntülerden kurtulmaya, sabun yemek; başvurulan bir işte kazanç zorluğu çekmeye, sabun satmak yada almak; kazancını başkasına kaptırmaya, sabun kaybetmek; hastalığa işarettir.