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  • 24.12.2018 11:57

görmek ne anlama gelir?

görmek ne anlama gelir? İşte rüyada eldiven görmenin detayları...

Rüyada eldiven görmek ne anlama gelir?

Rüyada eldiven görmek

inizi kaybettiginizi görürseniz, sevdikleriniz tarafindan terk edileceksiniz. yeni eldivenler, sikintili günlerden sonra huzura kavusacaginiz anlamindadir.

eldiven giydigini gören kisi kendine seckin ortamlarda yer bulur demektir. Rüyada yeni bir eldiveni ilk defa giymek, maasi yüksek bir isin yöneticisi olacagini bildirir. Yirtik veya kirli eldiven görmek, pek iyiye yorulmaz. Baskasina ait eldivenleri almak da pek hayirli degildir. Eldiveninizi kaybettiginizi görürseniz, sevdikleriniz sizi terk edecek demektir. Yeni eldivenler, zor günlerden sonra feraha kavusmak.demektir.

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