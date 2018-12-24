Rüyada eldiven görmek ne anlama gelir?

Rüyada eldiven görmek

Eldiveninizi kaybettiginizi görürseniz, sevdikleriniz tarafindan terk edileceksiniz. yeni eldivenler, sikintili günlerden sonra huzura kavusacaginiz anlamindadir.

Rüyada eldiven giydigini gören kisi kendine seckin ortamlarda yer bulur demektir. Rüyada yeni bir eldiveni ilk defa giymek, maasi yüksek bir isin yöneticisi olacagini bildirir. Yirtik veya kirli eldiven görmek, pek iyiye yorulmaz. Baskasina ait eldivenleri almak da pek hayirli degildir. Eldiveninizi kaybettiginizi görürseniz, sevdikleriniz sizi terk edecek demektir. Yeni eldivenler, zor günlerden sonra feraha kavusmak.demektir.